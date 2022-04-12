Сбер: объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос в 4 раза в I квартале
Общая сумма выданных льготных ипотечных кредитов для семей с детьми за все время действия программы составила 422,3 млрд рублей. По данным аналитиков Домклик, со дня запуска «Семейной ипотеки» такие кредиты оформили 117,7 тыс. семей. За первый квартал 2022 года — 113,9 млрд рублей — это в 4 раза выше первого квартала прошлого года.
Чаще всего такую ипотеку берут семьи с двумя детьми. С начала действия программы ею воспользовалось более 59,9 тыс. таких семей. Они суммарно взяли ипотечные кредиты на 206 млрд рублей. На втором месте — семьи с одним ребенком, таким семьям выдано 28,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 117,4 млрд рублей. Семьи с тремя детьми взяли 16,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 57,9 млрд рублей.
Семейная ипотека с господдержкой для семей с детьми наиболее популярна в Москве (общий объем выдач с начала действия программы составил 72,2 млрд рублей), Московской области (43,9 млрд) Санкт-Петербурге (43,2 млрд), Краснодарском крае (15,7 млрд) и Свердловской области (15,9 млрд).
При этом в рамках «Семейной ипотеки» с господдержкой от Сбера возможно индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на льготных условиях кредитования. За все время действия программы более 1,6 тыс. семей воспользовались возможностью взять льготную ипотеку на ИЖС на общую сумму 6,8 млрд рублей. В первом квартале текущего года Сбербанк выдал семейную ипотеку на ИЖС на сумму 2,9 млрд рублей, что на 80% больше, чем в 4 квартале 2021 года.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:
«Льготная программа для семей с детьми по-прежнему популярна у россиян. Государство продолжает поддерживать такие программы, а Сбербанк обеспечивает выгодные условия по ипотечным кредитам. За счет использования дополнительных электронных сервисов Домклик от Сбера, сопровождающих сделку, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 5,7% годовых, а по ряду совместных программам с застройщиками на новостройки ставка будет от 0,1%».