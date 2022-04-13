Сбер: объем выдачи по программе «Дальневосточная ипотека» достиг 114,5 млрд рублей
Общая сумма выданных кредитов по Дальневосточной ипотеке за все время действия программы (с конца 2019 года) составила 114,5 млрд рублей. А за первый квартал 2022 года — 24,6 млрд рублей, что почти в 3 раза больше первого квартала прошлого года.
Всего Дальневосточную ипотеку в Сбербанке взяли 28,9 тыс. семей. По данным аналитиков Домклик, чаще всего программой пользуются семьи с одним ребенком — 12,4 тыс. семей за все время действия. Общая сумма кредитов составила 48,7 млрд рублей. На втором месте — семьи с двумя детьми — 6,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 25,7 млрд рублей. На семьи с тремя детьми пришлась 1,1 тыс. выдач на сумму 4,2 млрд рублей.
Дальневосточная ипотека наиболее популярна во Владивостоке (общий объем выдач составил 29,1 млрд рублей), Якутске (28,2 млрд. руб.), Хабаровске (14,5 млрд рублей).
При этом Дальневосточная ипотека от Сбера — уникальный продукт на рынке, в рамках которого впервые стало возможно индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на льготных условиях кредитования.
За всё время действия программы 3,1 тыс. семей воспользовались возможностью взять Дальневосточную ипотеку на ИЖС на общую сумму 14,4 млрд рублей. При этом в первом квартале 2022 года Сбербанк выдал Дальневосточную ипотеку на ИЖС на сумму 3 млрд рублей, что более чем в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет. Ставка в Сбербанке по «Дальневосточной ипотеке» составляет от 1,7% годовых. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.
Сбер, как социально ответственный банк, поддерживающий граждан, ранее расширил программу Дальневосточной ипотеки на вторичное жилье — распространил льготные условия на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа. В октябре 2021 года стартовала акция, по которой можно было оформить Дальневосточную ипотеку по льготной ставке от 0,1%, она была продлена до 8 марта 2022 года.
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