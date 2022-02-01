Сбер назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»
Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке составил 27,9% от стоимости недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года.
«Мы видим рост спроса со стороны населения на программу ипотеки для семей с детьми, особенно, после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включением в условия кредитования строительства частного дома. Сейчас программа семейной ипотеки — одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой.
С момента запуска программы в 2018 году в Сбере ею воспользовались более 80 тысяч семей по всей стране. Снижение ставки на 0,3% в декабре позволило ещё большему количеству россиян оформить кредит по выгодной ставке», — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
Оформить или рефинансировать ипотеку для семей с детьми в Сбере можно по льготной ставке — от 4,7% годовых. По программе можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.