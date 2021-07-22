Сбер и ГК ФСК запускают ипотеку в рассрочку
Группа компаний ФСК совместно со СберБанком предлагают специальную программу — ипотеку в рассрочку, которая позволяет сократить ежемесячные платежи.
Предложение реализуется в рамках базовой программы кредитования, по которой ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет — и составляет от 8% годовых.
Минимальный первоначальный взнос — 10% от стоимости недвижимости. Выдача кредита выполняется несколькими траншами, количество которых неограниченно. Первый транш перечисляется банком после подписания кредитного договора. Следующие транши — не позднее 2 лет с даты выдачи первого транша и до подписания акта приема-передачи на приобретаемую квартиру.
«Подобное предложение позволяет сократить заемщику размер ежемесячного платежа, так как сумма кредита становится меньше за счет дробления ее на транши. Таким образом, приобретая квартиру, к примеру в ЖК Рихард, за 23,7 млн рублей и заплатив первоначальный взнос в размере 10% от стоимости недвижимости, общая сумма кредита составит 21,3 млн рублей. Разбив ее на транши, заемщик экономит до 514 тыс. рублей за счет уплаты процентов по кредиту. Это программа будет актуальна для тех, кто арендует жилье, ждет окончания вклада либо продает свою недвижимость, ведь последующие транши при наличии собственных средств можно не брать», — комментирует Андрей Вербицкий, руководитель управления прямых продаж ГК ФСК.
«Для нас важно, чтобы для клиентов СберБанка получение и погашение ипотечного кредита было максимально простым, понятным и удобным процессом. Ипотека в рассрочку — наш новый продукт, запущенный совместно с ключевым партнером компанией ФСК, и мы рады, что партнер поддержал нас в этом проекте», — отмечает Алексей Чапик, исполнительный директор ДомКлик от Сбера.