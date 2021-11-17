Сбер и ГК ФСК предлагают ипотечную ставку от 6,6%
СберБанк и Группа компаний ФСК запускают новую программу субсидирования без господдержки со ставкой от 6,6% годовых. Условия распространяются как на готовое, так и на строящееся жильё.
Продуктивная работа с нашими партнёрами-застройщиками позволяет нам предлагать доступные варианты решения жилищного вопроса даже тем клиентам, которые не подпадают под условия государственных программ поддержки.С ГК ФСК мы сотрудничаем давно и плодотворно. А сегодня с радостью анонсируем новую совместную программу со ставкой от 6,6% годовых. Думаю, что этой программой воспользуются многие наши клиенты, ведь её условия — одни из лучших на рынке
Ставка по данной программе фиксируется на весь срок кредитования (от 12 до 20 лет). Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости объекта недвижимости. Клиенты могут выбрать одну из трёх опций, чтобы снизить ставку и ежемесячный платёж.
Разнообразие предложений на рынке позволяет покупателям квартир в новостройке подобрать те, которые подходят именно им. Мы стараемся индивидуализировать условия и сделать процесс приобретения недвижимости максимально комфортным. Новая программа ГК ФСК и Сбербанка — это ещё одна возможность сэкономить десятки тысяч рублей на покупке жилья.
Например, при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Датский квартал» стоимостью 6 700 000 рублей в ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом 15% и суммой кредита 5 695 000 рублей ежемесячный платёж по ставке 6,6% составит 42 800 рублей.