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Сбер и ГК ФСК предлагают ипотечную ставку от 6,6%

Дата публикации: 17 нояб 2021
Сбер и ГК ФСК предлагают ипотечную ставку от 6,6%

СберБанк и Группа компаний ФСК запускают новую программу субсидирования без господдержки со ставкой от 6,6% годовых. Условия распространяются как на готовое, так и на строящееся жильё.

Продуктивная работа с нашими партнёрами-застройщиками позволяет нам предлагать доступные варианты решения жилищного вопроса даже тем клиентам, которые не подпадают под условия государственных программ поддержки.С ГК ФСК мы сотрудничаем давно и плодотворно. А сегодня с радостью анонсируем новую совместную программу со ставкой от 6,6% годовых. Думаю, что этой программой воспользуются многие наши клиенты, ведь её условия — одни из лучших на рынке

Сбер и ГК ФСК предлагают ипотечную ставку от 6,6% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Ставка по данной программе фиксируется на весь срок кредитования (от 12 до 20 лет). Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости объекта недвижимости. Клиенты могут выбрать одну из трёх опций, чтобы снизить ставку и ежемесячный платёж.

Разнообразие предложений на рынке позволяет покупателям квартир в новостройке подобрать те, которые подходят именно им. Мы стараемся индивидуализировать условия и сделать процесс приобретения недвижимости максимально комфортным. Новая программа ГК ФСК и Сбербанка — это ещё одна возможность сэкономить десятки тысяч рублей на покупке жилья.

Сбер и ГК ФСК предлагают ипотечную ставку от 6,6% №2
Ольга Тумайкина
Коммерческий директор ГК ФСК

Например, при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Датский квартал» стоимостью 6 700 000 рублей в ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом 15% и суммой кредита 5 695 000 рублей ежемесячный платёж по ставке 6,6% составит 42 800 рублей.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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