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Сбер и DOGMA впервые в России предложили оформление ипотеки на сайте застройщика

Дата публикации: 13 дек 2021
Сбер и DOGMA впервые в России предложили оформление ипотеки на сайте застройщика

СберБанк и компания DOGMA провели первую в России прямую интеграцию сервиса Домклик с сайтом застройщика для оформления ипотеки. Теперь при выборе квартиры клиенты могут подать заявку на ипотеку и получить решение онлайн на сайте компании.

Николай ВасёвВице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Продуктивная работа с нашими партнёрами-застройщиками позволяет нам предлагать клиентам максимально комфортные решения для покупки недвижимости. Первая в России интеграция сервиса Домклик — еще один шаг к тому, чтобы сделать процесс оформления ипотеки и приобретения жилья доступным и удобным для граждан.

С DOGMA мы сотрудничаем давно и результативно. А сегодня с радостью анонсируем новую возможность — оформить ипотеку на сайте застройщика.

Заполнение анкеты и заявки занимает не более 15 минут. В течение 2 часов клиент получает решение по ипотечному кредиту без посещения банка. Для оформления ипотеки требуется зарегистрироваться на сайте, выбрать и забронировать квартиру, заполнить данные и приложить документы.

Павел ПетровДиректор по продажам компании DOGMAСтроительная компания DOGMA уделяет большое внимание удобству пользователей в приобретении недвижимости. Темпы современной жизни требуют от нас внедрения самых передовых цифровых решений. Во взаимодействии со СберБанком мы смогли предоставить нашим клиентам сервис, который существенно повышает качество процесса выбора и приобретения жилья. Благодаря интеграции сервиса Домклик наши клиенты могут пройти весь путь от выбора до приобретения квартиры в ипотеку на нашем сайте.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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