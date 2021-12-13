Сбер и DOGMA впервые в России предложили оформление ипотеки на сайте застройщика
СберБанк и компания DOGMA провели первую в России прямую интеграцию сервиса Домклик с сайтом застройщика для оформления ипотеки. Теперь при выборе квартиры клиенты могут подать заявку на ипотеку и получить решение онлайн на сайте компании.
Николай ВасёвВице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
Продуктивная работа с нашими партнёрами-застройщиками позволяет нам предлагать клиентам максимально комфортные решения для покупки недвижимости. Первая в России интеграция сервиса Домклик — еще один шаг к тому, чтобы сделать процесс оформления ипотеки и приобретения жилья доступным и удобным для граждан.
С DOGMA мы сотрудничаем давно и результативно. А сегодня с радостью анонсируем новую возможность — оформить ипотеку на сайте застройщика.
Заполнение анкеты и заявки занимает не более 15 минут. В течение 2 часов клиент получает решение по ипотечному кредиту без посещения банка. Для оформления ипотеки требуется зарегистрироваться на сайте, выбрать и забронировать квартиру, заполнить данные и приложить документы.
Павел ПетровДиректор по продажам компании DOGMAСтроительная компания DOGMA уделяет большое внимание удобству пользователей в приобретении недвижимости. Темпы современной жизни требуют от нас внедрения самых передовых цифровых решений. Во взаимодействии со СберБанком мы смогли предоставить нашим клиентам сервис, который существенно повышает качество процесса выбора и приобретения жилья. Благодаря интеграции сервиса Домклик наши клиенты могут пройти весь путь от выбора до приобретения квартиры в ипотеку на нашем сайте.