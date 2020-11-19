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СберБанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки

Дата публикации: 19 нояб 2020
СберБанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Рефинансирование ипотеки»

СберБанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках, выданных другими банками.

Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых. Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы СберБанком.

В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.

«Объем рефинансирования ипотечных кредитов в СберБанке с начала 2020 года вырос более чем в 6 раз. Этому способствовало поэтапное улучшение условий рефинансирования. Так в мае мы снизили ставки на рефинансирование ипотеки других банков на 0,5%, затем в июле — на 0,6%. Клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков и платить по сниженной ставке» — Алексей Лейпи, управляющий директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка. 

«Мы максимально упростили процедуру и сократили список документов для рефинансирования ипотеки в СберБанке. Клиентам не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов» — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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