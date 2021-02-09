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СберБанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты

Дата публикации: 09 фев 2021
СберБанк запустил рефинансирование ипотеки на апартаменты

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Рефинансирование ипотеки»

СберБанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку апартаментов, выданных другими банками.

Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых — как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика.

«Клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков и платить по сниженной ставке. Вместе с ипотечным кредитом в СберБанке можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до 1 млн рублей на любые цели» — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка. 

Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение 2 дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов.

Рассчитать рефинансирование

Как ещё можно снизить ставку по ипотеке СберБанка

Если ипотека ещё не оформлена, используйте акции и услуги для снижения ставки в СберБанке.

По действующей ипотеке СберБанка можно снизить ставку до 5% годовых, если перевести ее на условия программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Снизить ставку могут:

  • Семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок
  • Семьи, в которых есть ребенок младше 18 лет с инвалидностью

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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