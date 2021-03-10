СберБанк выдал первый в России ипотечный кредит онлайн на вторичном рынке
СберБанк выдал первый в России ипотечный кредит на покупку готового жилья без визита покупателя и продавца в банк — полностью в дистанционном формате.
Все документы участники сделки подписали усиленными квалифицированными электронными подписями.
Провести онлайн-сделку позволили современные и безопасные сервисы ДомКлик: подготовка договора купли-продажи, «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты».
«Нам важно, чтобы покупатель и продавец жилья могли безопасно и комфортно решить все вопросы и оформить сделку купли-продажи онлайн даже без личной встречи. Раньше для покупки недвижимости требовался всего один визит в банк — для подписания документов — остальные ипотечные услуги и консультации специалистов уже были доступны онлайн. Теперь оформить ипотеку, выбрать жильё, подписать документы, зарегистрировать право собственности и провести расчеты можно дистанционно без посещения банка» — прокомментировал Кирилл Царёв, Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Сейчас сервис действует в пилотном режиме в Москве. До конца 2021 года приобрести жильё на вторичном рынке онлайн смогут клиенты банка на территории всей страны.