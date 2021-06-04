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СберБанк возобновил приём заявок по программе «Сельская ипотека»
Дата публикации: 04 июн 2021
❗️Приём заявок завершен 21 июня 2021 года
Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.
«По программе банк уже выдал 19,5 тысяч кредитов на сумму 35 млрд рублей. Сейчас нам выделен дополнительный лимит, и мы запустили программу снова» — прокомментировал заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.
По программе можно приобрести жилье, расположенное на сельских территориях России:
- на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи
- на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования
Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Максимальная сумма кредита:
- для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей
- для остальных регионов России — 3 млн рублей
Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.
Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.
Юля Тихонова
Автор статьи
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