СберБанк увеличил срок кредитования по программе ипотеки «Господдержка 2020» до 30 лет
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете в статье «Господдержка 2020: как купить квартиру в новостройке по льготной ставке в СберБанке»
СберБанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки «Господдержка 2020» на покупку квартир в новостройках с 20 до 30 лет.
Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет 6,4% годовых. При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентных пункта — до 6,1% годовых.
В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых.
«С момента запуска ипотека с господдержкой сразу же показала свою востребованность. Сейчас эта программа является лидером в выдачах на первичном рынке, составляя около 90% ипотеки на новостройки. Более 200 тысяч семей по всей России уже воспользовались программой для приобретения нового жилья, а увеличение максимального срока кредитования с 20 до 30 лет позволит нашим клиентам выбрать еще более комфортный платеж по ипотеке и снизить их финансовую нагрузку» — прокомментировал Кирилл Царев, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.
По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости.
Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жилье от аккредитованных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru