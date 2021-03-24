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СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки до 85% от стоимости недвижимости
Дата публикации: 24 мар 2021
СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 80% до 85% от стоимости недвижимости.
Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 30 млн рублей.
Вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.
Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение 2 дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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