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СберБанк упростил выдачу ипотеки иностранцам

Дата публикации: 21 сен 2021
СберБанк упростил выдачу ипотеки иностранцам

Теперь для получения ипотеки в Сбере иностранным гражданам не обязательно предоставлять документы о владении русским языком и об образовании, а кредит доступен гражднам всех стран.

Мы доработали нашу ипотечную программу.Теперь любой иностранный гражданин, получающий зарплату через СберБанк может приобрести жильё в России. Запрос на такие виды кредитов достаточно высокий, и мы рады, что число счастливых обладателей квартир, полученных с нашей помощью, значительно увеличится.

СберБанк упростил выдачу ипотеки иностранцам №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка

Иностранным гражданам доступны такие программы, как «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.

Расширилась и география действия программы. Теперь ипотека для иностранцев доступна жителям Поволжья. Кредит можно оформить в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Ранее получить ипотечный кредит иностранные граждане могли на территории обслуживания Среднерусского* и Северо-Западного** банков СберБанка.

Подать заявку на ипотеку иностранные граждане могут онлайн на ДомКлик.

Рассчитать и подать заявку на ипотеку

* Москва, Московская, Тверская, Калужская, Брянская, Смоленская, Тульская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская области.

** Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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