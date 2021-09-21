СберБанк упростил выдачу ипотеки иностранцам
Теперь для получения ипотеки в Сбере иностранным гражданам не обязательно предоставлять документы о владении русским языком и об образовании, а кредит доступен гражднам всех стран.
Мы доработали нашу ипотечную программу.Теперь любой иностранный гражданин, получающий зарплату через СберБанк может приобрести жильё в России. Запрос на такие виды кредитов достаточно высокий, и мы рады, что число счастливых обладателей квартир, полученных с нашей помощью, значительно увеличится.
Иностранным гражданам доступны такие программы, как «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.
Расширилась и география действия программы. Теперь ипотека для иностранцев доступна жителям Поволжья. Кредит можно оформить в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.
Ранее получить ипотечный кредит иностранные граждане могли на территории обслуживания Среднерусского* и Северо-Западного** банков СберБанка.
Подать заявку на ипотеку иностранные граждане могут онлайн на ДомКлик.
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* Москва, Московская, Тверская, Калужская, Брянская, Смоленская, Тульская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская области.
** Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Архангельская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ.