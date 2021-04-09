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СберБанк совместно с группой компаний «Самолет» выдал первую ипотеку по сниженной ставке 2,9%

Дата публикации: 09 апр 2021
СберБанк совместно с группой компаний «Самолет» выдал первую ипотеку по сниженной ставке 2,9%

СберБанк совместно с группой компаний «Самолет» провел первую ипотечную сделку в рамках обновленных условий программы субсидирования, а также программы «Господдержка 2020» по сниженной процентной ставке 2,9% годовых на 20 лет. Первая сделка состоялась при приобретении квартиры в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском районе Московской области.

«Сегодня мы видим активное развитие рынка недвижимости и высокий спрос наших клиентов на приобретение квартир с использованием ипотечных кредитов по льготным условиям программы «Господдержка 2020». Именно поэтому нами было принято решение снизить процентную ставку программы субсидирования и совместно с нашими партнерами-застройщиками предложить максимально выгодные условия для наших клиентов — оформить ипотеку на 20 лет по ставке всего 2,9% на весь срок!

А в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» мы можем предложить даже более выгодные условия, где ставка составляет 1,5%. Нам особо приятно отметить, что группа компаний «Самолет» первой поддержала инициативу и присоединилась к данной программе» — прокомментировал первую сделку вице-президент директор дивизиона ДомКлик Николай Васев.

Согласно новым условиям, в период с 8 апреля 2021 года по 1 июля 2021 года клиенты СберБанка могут приобрести строящееся жилье по договору долевого участия (ДДУ) или договору уступки права требования (ДУПТ) или готовое жилье по договору купли-продажи (ДКП) у застройщика по ставке от 2,9% годовых на срок от 12 до 20 лет при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных в СберБанк компаниях. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения.

«Наша основная задача — предоставить клиентам максимально выгодные условия. Приятно, что в этом стремлении нас поддерживает ведущий банк страны. Новая программа несет клиентам ощутимую выгоду.

Так, клиент, воспользовавшийся ей первым, в горизонте 20 лет обслуживания ипотечного кредита сэкономит на снижении ставки 2,1 млн рублей. Согласитесь, это серьезная сумма, на которую клиент, например, сможет полностью обставить свою новую квартиру мебелью» — отметил управляющий директор группы «Самолет» Дмитрий Волков. 

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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