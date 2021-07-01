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СберБанк сохранит сниженную ставку по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020» после 1 июля

Дата публикации: 01 июл 2021
СберБанк сохранит сниженную ставку по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020» после 1 июля

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете в статье «Господдержка 2020: как купить квартиру в новостройке по льготной ставке в СберБанке»

Ипотечная программа «Господдержка 2020» позволяет приобрести квартиру в новостройке по льготной ставке. 

Программа продлена ещё на год с изменением условий — до 1 июля 2022 года. 

Со 2 июля государственная ставка на основании постановления Правительства составляет 7% годовых.  

В СберБанке сохраняются сниженные ставки по программе «Господдержка 2020»: 

  • от 0,1% годовых по программе субсидирования с застройщиками 
  • от 6,25% годовых при электронной регистрации сделки  
  • от 6,05% годовых при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья 

Максимальная сумма ипотеки будет единой для всех регионов — 3 млн рублей. 

Минимальный первоначальный взнос по кредиту не изменяется — от 15% стоимости жилья.  

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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