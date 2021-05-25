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СберБанк снова снизил ставки по льготной ипотеке
Дата публикации: 25 мая 2021
При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой снижается на 0,2 п.п. — до 5,55% годовых.
Стандартная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет от 6,05% годовых. В рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых.
По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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