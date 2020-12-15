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СберБанк снизил требование по минимальному стажу для оформления ипотеки до 3 месяцев
Дата публикации: 15 дек 2020
Минимальный трудовой стаж на текущем месте работы для оформления ипотеки СберБанка снижен с 6 до 3 месяцев.
Скидка на ставку по ипотеке для зарплатных клиентов составляет 0,5 п.п.
Ранее СберБанк отменил требование наличия суммарного трудового стажа не менее 1 года за последние 5 лет для всех категорий заемщиков.
«Нам важно поддержать наших зарплатных клиентов, которые недавно устроились на работу или перевели получение зарплаты на карту СберБанка и планируют приобрести недвижимость. Теперь они смогут оформить ипотеку по сниженной ставке» — прокомментировал Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка.
Рассчитать ипотеку по сниженной ставке для зарплатных клиентов можно онлайн на DomClick.ru
Юля Тихонова
Автор статьи
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