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СберБанк снижает ставки по программе льготной ипотеки до 5,75% годовых

Дата публикации: 15 апр 2021
СберБанк снижает ставки по программе льготной ипотеки до 5,75% годовых

СберБанк снижает ставки по программе ипотеки «Господдержка 2020» на 0,35 п.п. 

При регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой составит от 5,75% годовых.

В рамках программы субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых. 

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составит от 6,05% годовых.

«Почти год прошёл с момента запуска ипотеки с господдержкой. За это время она показала свою эффективность — более 230 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья. При этом почти 90% всех сделок проводится в электронном виде. Программа позволила поддержать как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации.

За год мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки — уверены, что многим россиянам это поможет приобрести жильё на выгодных условиях до массового завершения программы — 1 июля 2021 года» — Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет. 

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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