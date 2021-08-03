СберБанк снижает ставки по ипотеке на новостройки стоимостью от 12 млн рублей
СберБанк запускает в Москве специальное предложение по ипотечным кредитам от 12 млн рублей на жилье в новостройках. Кредит по ставке от 7,4% годовых можно получить для покупки квартиры, жилого дома или иного жилого помещения в аккредитованном банком строящемся комплексе.
Оформить ипотеку можно в любом офисе Сбера в Москве, при этом недвижимость может находиться в любом регионе России. Максимальная сумма кредита — 60 млн рублей, максимальный срок — 30 лет. Первоначальный взнос — от 20%. Выбрать недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.
«Ипотека сегодня остается одним из популярных способов приобретения жилья во всех регионах России. Особенно это касается тех территорий, где жилая недвижимость преимущественно дороже. Мы в СберБанке постоянно улучшаем условия ипотечного кредитования.
Сейчас мы предлагаем жителям столицы выгодные условия на жилье стоимостью от 12 млн рублей. Это позволит нашим клиентам не откладывать покупку дорогостоящей недвижимости и в ближайшее время решить квартирный вопрос», — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка.