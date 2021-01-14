Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
23K

СберБанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» до 1%

Дата публикации: 14 янв 2021
СберБанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» до 1%

СберБанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7%.

Теперь жители Дальнего Востока могут получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых

В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.

Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Максимальный срок кредита — 20 лет и 2 месяца, сумма кредита — до 6 млн рублей. 

Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

«С момента запуска Дальневосточной ипотеки уже более 10 тысяч клиентов приобрели жилье по льготной ставке. Снижение ставок до 1% годовых, упрощенная схема кредитования и возможность оформить ипотеку СберБанка онлайн позволят ещё большему числу россиян быстрее обзавестись собственным жильем на льготных условиях» — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Получить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа — до 31 декабря 2021 года. 

Оформить «Дальневосточную ипотеку» и записаться на сделку онлайн можно на DomClick.ru

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
753
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
609
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал