СберБанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» до 1%
СберБанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7%.
Теперь жители Дальнего Востока могут получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых.
В программе могут принять участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.
Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, Магаданской области и Чукотского автономного округа.
Максимальный срок кредита — 20 лет и 2 месяца, сумма кредита — до 6 млн рублей.
Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.
«С момента запуска Дальневосточной ипотеки уже более 10 тысяч клиентов приобрели жилье по льготной ставке. Снижение ставок до 1% годовых, упрощенная схема кредитования и возможность оформить ипотеку СберБанка онлайн позволят ещё большему числу россиян быстрее обзавестись собственным жильем на льготных условиях» — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
Получить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа — до 31 декабря 2021 года.
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