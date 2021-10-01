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СберБанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» до 0,1%

Дата публикации: 01 окт 2021
СберБанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» до 0,1%

Сбер снизит ставку до 0,1% для всех, кто подаст заявку на «Дальневосточную ипотеку» с 1 октября по 1 ноября, на весь срок кредита. Таким образом, ставка на этот период снизится на 0,9 п. п. — с 1% до 0,1%.

Данная программа позволяет большому числу россиян приобретать жильё на Дальнем Востоке на максимально выгодных условиях. Эта акция позволит зафиксировать низкую ставку на 90 дней — и исполнить мечту о собственном жилье уже к Новому году.

Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет.

По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку квартиры в новостройке, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях ДФО, Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, а первоначальный взнос — от 15%.

Подать заявку на Дальневосточную ипотеку

Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» СберБанка

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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