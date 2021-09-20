СберБанк сделал рефинансирование ипотеки доступнее
❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете на странице программы «Рефинансирование ипотеки»
СберБанк предоставил возможность рефинансировать ипотечные кредиты других банков, которые были ранее рефинансированы.
Процентная ставка на рефинансирование составляет от 7,9%.
Банк не ограничивает количество предыдущих рефинансирований по ипотечному кредиту. Главное условие, чтобы первичный кредит был предоставлен на цели приобретения или строительства недвижимости и на момент рефинансирования был зарегистрирован в другом банке.
Могут быть рефинансированы кредиты как на готовое, так и на строящееся жильё и апартаменты.
Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, но не более 85% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредитования — 30 лет.
Мы со своей стороны постоянно работаем над улучшением условий и повышением доступности ипотеки, в том числе через рефинансирование. Теперь, даже если кредит уже рефинансировался другим банком, клиенты могут снизить свою финансовую нагрузку и рефинансировать ипотеку от 7,9%. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение дня и всего один раз приехать в банк для подписания документов.
В СберБанке вместе с ипотечным кредитомможно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.