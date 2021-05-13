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СберБанк расширил программу ипотеки с господдержкой для семей с детьми на строительство частных домов

Дата публикации: 13 мая 2021
СберБанк расширил программу ипотеки с господдержкой для семей с детьми на строительство частных домов

❗️Размеры ставок по ипотечным программам актуальны на дату публикации материала. Информацию по действующим ипотечным ставкам вы найдете в статье «Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке»

Льготная ставка на строительство частного дома составляет 5,3% годовых и фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.

Программа действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребёнок, а также для семей, в которых есть ребёнок с инвалидностью.

«СберБанк ввёл льготные условия на ипотеку на индивидуальные дома для семей, в которых рождается второй ребёнок и последующие дети. Соответствующее решение, позволившее банкам расширить программу, недавно было принято Правительством РФ. Мы поддерживаем такой шаг, поскольку многие семьи после рождения детей задумываются о покупке дома.

Сейчас в рамках программы они смогут оформить ипотеку по льготной ставке на квартиру в новостройке или строительство индивидуального дома. Кроме того, мы видим рост спроса россиян на индивидуальные дома на фоне пандемии и выгодных предложений по ставкам. За первый квартал 2021 года СберБанк получил более 13 тысяч заявок на индивидуальное жилищное строительство в рамках различных программ, в то время как в первом квартале 2020 года этот показатель составил чуть более 6 тысяч заявок. Выдано 1,87 млрд рублей ипотеки на ИЖС, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в два раза», — Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке или строительстве жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.

Также по программе господдержки семьи с детьми могут приобрести квартиры в новостройке по ставке от 0,1% годовых в рамках программы субсидирования от застройщика и от 5% годовых при электронной регистрации сделки.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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