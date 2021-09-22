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СберБанк и ГК ФСК запускают ипотечную программу со ставкой от 2,5%

Дата публикации: 22 сен 2021
СберБанк и ГК ФСК запускают ипотечную программу со ставкой от 2,5%

СберБанк и ГК ФСК запускают новую программу субсидирования без господдержки по ставке от 2,5%. Условия распространяются как на готовое, так и на строящееся жильё.

Доступное жильё — одна из стратегически важных задач не только для СберБанка, но и для всей страны. И подобные совместные ипотечные программы помогают эту задачу успешно решать, мы получаем от клиентов очень позитивные отзывы. Учитывая стоимость жилья, снижение ставки даже на один-два процентных пункта означает, что заёмщик может сэкономить десятки тысяч рублей.

СберБанк и ГК ФСК запускают ипотечную программу со ставкой от 2,5% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка

Согласно программе, ставка фиксируется на весь срок кредитования, который составляет от 13 до 20 лет, первоначальный взнос — от 10% от стоимости объекта недвижимости. Для клиентов предусмотрены три опции на выбор, позволяющие снизить банковскую ставку и ежемесячный платёж.

Например, при покупке однокомнатной квартиры в ЖК «Датский квартал» стоимостью 7 300 000 рублей в ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом 1 287 000 рублей ежемесячный платёж по ставке 2,5% составит 38 650 рублей.

ГК ФСК ежедневно работает над тем, чтобы клиенты могли получить максимально подходящие для себя условия, поэтому с банками-партнёрами мы предлагаем различные ипотечные программы, в том числе ипотеку в рассрочку. Новая субсидированная программа позволяет покупателям, в зависимости от стоимости объекта недвижимости, бюджета, срока кредитования и размера первоначального взноса, выбрать оптимальный для себя вариант ипотеки, иными словами — назначить свою ставку.

СберБанк и ГК ФСК запускают ипотечную программу со ставкой от 2,5% №2
Ольга Тумайкина
Коммерческий директор ГК ФСК

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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