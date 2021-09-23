СберБанк, ФНП и Росреестр перевели в цифровой формат нотариальные доверенности для сотрудников банка
СберБанк, Федеральная нотариальная палата (ФНП) и Росреестр совершенствуют сервис «Электронные нотариальные доверенности». Теперь нотариусы могут удостоверять цифровые доверенности сотрудников кредитной организации при дистанционной выдаче ипотеки.
Созданный сервис является примером новой цифровой архитектуры, в основе которой лежит отказ от привычных классических схем документооборота. С одной стороны, он удобен и экономит время гражданам и организациям, с другой — обладает высокой степенью защищённости.
В сотрудничестве с госструктурами мы продолжаем решать важную задачу, — предоставлять гражданам удобные, качественные и безопасные услуги. Развитие сервиса «Электронные нотариальные доверенности» созвучно этим устремлениям. Мы значительно облегчаем клиентский путь, позволяя гражданам получить желаемую недвижимость в кратчайшие сроки.
Вице-президент Федеральной нотариальной палаты Станислав Смирнов также отметил,что цифровая инфраструктура нотариата позволяет обеспечивать достоверность юридически значимых действий и безопасность гражданского оборота в новых, цифровых форматах.
«Росреестр в интересах граждан усиливает цифровое взаимодействие с кредитными организациями и профессиональным сообществом. Работа с бизнесом стимулирует развитие рынка электронной ипотеки. За полтора года количество таких сделок увеличилось до 50%, что в пять раз выше показателя на начало 2020 года. До конца года планируем довести эту цифру до 60%, чтобы сделки с недвижимостью стали бесшовными, удобными для нашего главного клиента — человека», — рассказала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.
Напомним, что первая банковская операция на основании электронной доверенности, удостоверенной нотариусом, была проведена Сбером в конце июля.