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СберБанк, ФНП и Росреестр перевели в цифровой формат нотариальные доверенности для сотрудников банка

Дата публикации: 23 сен 2021
СберБанк, ФНП и Росреестр перевели в цифровой формат нотариальные доверенности для сотрудников банка

СберБанк, Федеральная нотариальная палата (ФНП) и Росреестр совершенствуют сервис «Электронные нотариальные доверенности». Теперь нотариусы могут удостоверять цифровые доверенности сотрудников кредитной организации при дистанционной выдаче ипотеки.

Созданный сервис является примером новой цифровой архитектуры, в основе которой лежит отказ от привычных классических схем документооборота. С одной стороны, он удобен и экономит время гражданам и организациям, с другой — обладает высокой степенью защищённости.

В сотрудничестве с госструктурами мы продолжаем решать важную задачу, — предоставлять гражданам удобные, качественные и безопасные услуги. Развитие сервиса «Электронные нотариальные доверенности» созвучно этим устремлениям. Мы значительно облегчаем клиентский путь, позволяя гражданам получить желаемую недвижимость в кратчайшие сроки.

Вице-президент Федеральной нотариальной палаты Станислав Смирнов также отметил,что цифровая инфраструктура нотариата позволяет обеспечивать достоверность юридически значимых действий и безопасность гражданского оборота в новых, цифровых форматах.

«Росреестр в интересах граждан усиливает цифровое взаимодействие с кредитными организациями и профессиональным сообществом. Работа с бизнесом стимулирует развитие рынка электронной ипотеки. За полтора года количество таких сделок увеличилось до 50%, что в пять раз выше показателя на начало 2020 года. До конца года планируем довести эту цифру до 60%, чтобы сделки с недвижимостью стали бесшовными, удобными для нашего главного клиента — человека», — рассказала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова. 

Напомним, что первая банковская операция на основании электронной доверенности, удостоверенной нотариусом, была проведена Сбером в конце июля.

СберБанк, ФНП и Росреестр перевели в цифровой формат нотариальные доверенности для сотрудников банка №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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