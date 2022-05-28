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Сбер 30 мая вновь снизит ставки по ипотеке и размер первоначального взноса

Дата публикации: 28 мая 2022
Сбер 30 мая вновь снизит ставки по ипотеке и размер первоначального взноса

30 мая Сбербанк второй раз за май снизит ставки по ипотеке. Снижение составит до 3,3 процентных пункта в зависимости от конкретной ипотечной программы. Таким образом, общее снижение ставки в мае составит 6 процентных пунктов.

Ставка по базовым ипотечным программам на приобретение готового и строящегося жилья составит от 10,9% годовых. Также будет снижен размер первоначального взноса по ряду программ — от 15% стоимости недвижимости.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Экономика страны постепенно стабилизируется, что уже позволило Банку России вновь снизить процентную ставку. С учётом этих трендов мы также снижаем ставку по потребительским и жилищным кредитам для всех категорий клиентов. Мы рады, что кредиты с каждым днём становятся доступнее людям, ведь это позволяет нашим клиентам эффективнее решать различные вопросы с привлечением заёмных средств. Уверен, что такая мера поможет большему числу людей улучшить жилищные условия, а также станет дополнительным стимулом для экономики, в том числе для жилищного строительства».

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Илья Шайдуров
Автор статьи
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