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С переходом на эскроу ипотека в рассрочку стала для девелоперов бесплатным сервисом

Дата публикации: 24 апр 2018
С переходом на эскроу ипотека в рассрочку стала для девелоперов бесплатным сервисом

Ипотека в рассрочку стала для застройщиков бесплатным инструментом после перехода на заключение договоров долевого участия с использованием специальных счетов эскроу. К такому выводу пришли в компании «Брусника».

Ранее рассрочка финансировалась девелопером за счёт собственных средств, теперь, по новым требованиям государства к финансовому состоянию застройщиков взаимодействие происходит через проектное финансирование и эскроу-счета, и, соответственно, рассрочку по ипотеке предоставляет банк. Для застройщика это означает отсутствие дополнительных процентов от банка и нивелирование рисков по росту дебиторской задолженности.

Ипотека в рассрочку стала привлекательным инструментом не только для покупателя недвижимости, но и для девелопера, работающего в новых реалиях

В течение прошлого года «Брусника» адаптировала собственную финансовую модель под новые требования законодательства. А в апреле 2018 года совместно со Сбербанк РФ первой в стране запустила механизм проектного финансирования и расчётов с дольщиками с использованием счетов-эскроу.

Компания уже перевела на новую систему несколько проектов: Дом 5 в квартале «Новин» в Тюмене, Дом 5 в квартале «На Декабристов» в Новосибирске, Дом 4 в квартале «Новин» в Сургуте, Дом 2 в «Первом квартале» в г. Видное Московской области. Полный переход запланирован на июнь этого года.

Квартиру в проектах по эскроу можно приобрести по специальной партнёрской программе Сбербанка «Ипотека в рассрочку». Это отсрочка платежа по ипотеке на срок от 6 месяцев до года.

Пользователями программы выступают те, кто снимает жильё и хочет переехать в новостройку, или уже живёт в своей квартире и не имеет полной суммы на улучшение жилищных условий в моменте. Люди покупают квартиры на этапе строительства и переезжают не ранее чем через полгода. В это время они арендуют квартиру для временного проживания, платят ипотеку, а также откладывают деньги на предстоящий ремонт и покупку мебели.

Программа «Ипотека в рассрочку» позволит комфортно переехать в новую квартиру и сэкономить на платежах — реальная средневзвешенная ставка по кредиту уменьшается. Клиент выбирает квартиру и оформляет покупку в ипотеку от Сбербанка. После регистрации договора и внесения первоначального взноса, покупателю выдают половину суммы ипотеки со сроком погашения до года. Вторую часть ипотечного кредита клиент получает после погашения первой. 

Выдача ипотеки двумя равными частями снижает ежемесячный платёж в два раза на период аренды квартиры и подготовки к заселению. В результате сокращаются расходы по уплате процентов. Программа подойдет тем, кто снимает жильё и покупает новое, а также всем, кто хочет сэкономить на покупке квартиры.

Рассчитать ипотеку на покупку квартиры в новостройке

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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