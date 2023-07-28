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Рост скидок на вторичку и новые льготы для покупки жилья от государства — главные события недели

Дата публикации: 28 июл 2023
Рост скидок на вторичку и новые льготы для покупки жилья от государства — главные события недели
Содержание

1. Покупателей защитят при признании сделок с жильём недействительными

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощённом возврате средств покупателям жилья, если сделка была признана недействительной из-за банкротства продавца.

Покупатель сможет получить деньги в приоритетном порядке, минуя конкурсную массу, с правом пользоваться недвижимостью. Также у него будет право выкупить жильё до выставления на торги по цене, установленной судебным актом, и приобрести его на торгах.

Узнать, когда сделку с жильем могут признать недействительной, и как этого избежать

2. В России заработает новый закон о кредитах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязал банки включать все дополнительные платежи, связанные с услугами, предоставляемыми заёмщикам, в полную стоимость кредита.

Банки обязаны будут указывать полную стоимость кредита и в своей рекламе, до информации о процентной ставке. Новый закон вступит в силу через 6 месяцев, а в части рекламы кредитов — через 3 месяца.

По мнению экспертов, закон повысит прозрачность кредитования и поможет людям заранее понимать свою потенциальную нагрузку и более осознанно принимать финансовые решения.

3. Как менялись цены на жильё в первой половине 2023 года — исследование Домклик

Цена квадратного метра в новостройках в большинстве регионов выросла на 5% с января по июнь 2023 года, а во вторичке более чем на 2%, выяснили аналитики Домклик.

В июне цены на первичное жильё в большинстве регионов, лидирующих по объёму ипотечных выдач, пошли вверх. Так, в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области прирост составил 1-2%. Лидером по росту цен стал Татарстан, где стоимость квартир выросла на 9%.

Актуальная стоимость кв. метра в новостройке:

Ситуация на рынке готового жилья схожа с рынком новостроек. Но наибольший прирост — на 11% — был отмечен в Омской, Волгоградской — на 10% и Челябинской — на 9% — областях.

Актуальная стоимость кв. метра на вторичном рынке:

Растущий спрос на ипотеку и, в частности, на вторичное жильё привёл к умеренному росту цен в крупнейших регионах. Так, с марта по июнь увеличение стоимости вторичной недвижимости составило 2–3% в Москве, в Московской и Тюменской областях.

В июне отмечается повышение стоимости вторичного жилья практически во всех регионах России. В среднем, стоимость по стране увеличилась более чем на 2% — наибольший прирост с сентября 2022 года. Исключение составил лишь Санкт-Петербург, где фиксируется несущественное снижение на 1%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Посмотреть регионы с самыми низкими ценами на вторичку

4. Предложения о льготной ипотеке для школьных учителей разработают к ноябрю

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о льготной ипотеке для школьных учителей до 1 ноября 2023 года.

Ранее в России подготовили законопроект о предоставлении льготной ипотеки учёным и научно-педагогическим работникам по аналогии с ипотекой для IT-специалистов.

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5. В каких регионах продавцы делают самые большие скидки на вторичку — исследование Домклик

Тренд на постепенное увеличение размеров скидок наблюдается в России в 2023 году: с февраля величина торга выросла с 0,9% до 1,2%. В июне размер скидки — около 1,3%, выяснили аналитики Домклик.

Самые большие скидки готовы предложить продавцы Тюменской области — 2,5%, Краснодарского края — 2,3% и Воронежской области — 2,1%.

При этом число регионов, где величина торга в июне превышает 2% от стоимости квартиры, выросло: к Воронежской области и Краснодарскому краю добавились Тюменская область и Татарстан.

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6. Россияне рабочих профессий бесплатно получат землю от государства

Россияне, имеющие рабочие профессии, смогут бесплатно получить от государства землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Такой закон принят Госдумой.

Региональные власти будут сами определять перечень профессий, имеющих право на землю. Через пять лет граждане смогут бесплатно оформить участок в собственность.

Предполагается, что это снизит отток населения, проживающего в малых городах и на сельских территориях, в города и ускорит темпы индивидуального жилищного строительства и развития этих территорий в целом.

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7. Домклик выяснил, как россияне берут ипотеку на покупку своего дома

Средний платёж по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в июле составил — 31,4 тыс. рублей, средний размер кредита — 4 млн рублей, а первого взноса — 1,2 млн рублей.

Как рассказал директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов, для покупки или строительства дома в ипотеку россияне активно пользуются льготными программами: на семейную ипотеку и ипотеку с господдержкой приходится около 62% выдач на загородном рынке.

При этом почти 70% объектов ИЖС, которые покупаются в ипотеку, россияне строят самостоятельно. А доля строительства с подрядчиками, аккредитованными Сбербанком, составляет 26,8% — небольшая доля строительства с аккредитованными подрядчиками связана с высокими требованиями банка, которым должна соответствовать строительная организация.

Флагманами рынка ИЖС являются Москва и Ленобласть, на них приходится около 20% выдач. В топ-5 регионов — лидеров по выдаче ипотеки также вошли Башкортостан, Татарстан и Республика Саха (Якутия).

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8. Где больше всего вырос спрос на ипотеку в июне 2023 года — исследование Домклик

В первом полугодии 2023 года спрос на ипотечные кредиты растёт по всей стране. Количество сделок увеличилось почти на 67% по сравнению с первым полугодием 2022 года и на 14,7% по сравнению со вторым, подсчитали аналитики Домклик.

Где больше всего вырос спрос на ипотеку в июне 2023 года:

Как отмечают аналитики Домклик, российский рынок жилищного кредитования уже вернулся к уровню 2021 года: выдачи в первом полугодии 2023 года превысили данные за аналогичный период в 2021 году на 10,1%.

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