Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
546

Россияне стали чаще жаловаться на шум в квартире

Дата публикации: 16 мар 2025
Россияне стали чаще жаловаться на шум в квартире

Посторонний шум дома беспокоит 69% опрошенных россиян. По сравнению с прошлым годом число таких респондентов выросло на 16%. Об этом говорится в исследовании компании РОКВУЛ.

Только 31% участников опроса, проживающих в многоквартирных домах, не страдают от лишнего шума. Год назад жалоб не было у 47% россиян.

По словам экспертов, проблема — в слабой звукоизоляции перекрытий и стен между квартирами. Из тех, кто жалуется на посторонние звуки, 30% недовольны шумом от соседей сверху или снизу, 18% — от соседей через стену. Кроме того, как показало исследование, 10% беспокоит шум с улицы, 7% мешают громкие домочадцы, 4% — звуки с лестничной площадки.

Две трети (75%) опрошенных признались, что у них в квартире нет дополнительной звукоизоляции — только от застройщика. 9% сделали звукоизоляцию пола или потолка, столько же — пола или потолка, а также стен. Лишь 7% полностью изолировали жилье от постороннего шума (и пол, и потолок, и стены).

По мнению 59% россиян, избавиться от посторонних звуков в квартире невозможно, эту проблему можно решить, только переехав в частный дом. В большинстве случаев такая точка зрения сформировалась из-за негативного опыта, когда люди сделали частичную звукоизоляцию, которая не справилась с задачей, полагают эксперты.

Другие 30% участников опроса уверены, что исключить лишние звуки поможет полная звукоизоляция, 15% считают, что вдобавок к этому нужно установить окна с защитой от шума, 8% высказались за хорошие двери. В свою очередь, эксперты посоветовали внедрить все три решения сразу.

Материалы по теме:

Счастье любит тишину: в каких домах шумоизоляция лучше

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Беспокоит ли вас шум в квартире?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
Ю
Юрий Л.
16 мар 2025

Здравствуйте. Да конечно беспокит😁, купили квартиру в новостройке и всех соседей слышно, как рядом стоят. Делаем шумоизоляцию, но это же доп расходы. Следовательно, стоило бы застройщику при строении жилых зданий и сооружений подумать над этим, а стряпать как попало.

Актуальное

Золотое кольцо России: список городов и советы путешественникам
сегодня 17:00
118
Эксперты рассказали, какую планировку квартиры лучше выбрать
вчера 10:00
47K
Главное за неделю с 17 по 21 марта 2025 года
21 мар 2025
19K
Центробанк сохранил ключевую ставку — 21%
21 мар 2025
932
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал