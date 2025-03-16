Россияне стали чаще жаловаться на шум в квартире
Посторонний шум дома беспокоит 69% опрошенных россиян. По сравнению с прошлым годом число таких респондентов выросло на 16%. Об этом говорится в исследовании компании РОКВУЛ.
Только 31% участников опроса, проживающих в многоквартирных домах, не страдают от лишнего шума. Год назад жалоб не было у 47% россиян.
По словам экспертов, проблема — в слабой звукоизоляции перекрытий и стен между квартирами. Из тех, кто жалуется на посторонние звуки, 30% недовольны шумом от соседей сверху или снизу, 18% — от соседей через стену. Кроме того, как показало исследование, 10% беспокоит шум с улицы, 7% мешают громкие домочадцы, 4% — звуки с лестничной площадки.
Две трети (75%) опрошенных признались, что у них в квартире нет дополнительной звукоизоляции — только от застройщика. 9% сделали звукоизоляцию пола или потолка, столько же — пола или потолка, а также стен. Лишь 7% полностью изолировали жилье от постороннего шума (и пол, и потолок, и стены).
По мнению 59% россиян, избавиться от посторонних звуков в квартире невозможно, эту проблему можно решить, только переехав в частный дом. В большинстве случаев такая точка зрения сформировалась из-за негативного опыта, когда люди сделали частичную звукоизоляцию, которая не справилась с задачей, полагают эксперты.
Другие 30% участников опроса уверены, что исключить лишние звуки поможет полная звукоизоляция, 15% считают, что вдобавок к этому нужно установить окна с защитой от шума, 8% высказались за хорошие двери. В свою очередь, эксперты посоветовали внедрить все три решения сразу.
Счастье любит тишину: в каких домах шумоизоляция лучше
Здравствуйте. Да конечно беспокит😁, купили квартиру в новостройке и всех соседей слышно, как рядом стоят. Делаем шумоизоляцию, но это же доп расходы. Следовательно, стоило бы застройщику при строении жилых зданий и сооружений подумать над этим, а стряпать как попало.