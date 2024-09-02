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Россияне рассказали, сколько готовы платить за обучение в вузе

Дата публикации: 02 сен 2024
Россияне рассказали, сколько готовы платить за обучение в вузе

Россияне согласны потратить на обучение в университете или институте 234 тыс. руб. в год, это на 30% больше, чем год назад. Таковы результаты опроса компании СберСтрахование жизни.

Общую стоимость высшего образования респонденты оценили в среднем в 1,34 млн руб. Раньше россияне были готовы отдать за год обучения в вузе намного меньше: 175 тыс. руб. в 2022 году и 180 тыс. руб. в 2023-м. А цену непрерывной учебы они оценивали, напротив, выше: 1,8 млн руб. в 2022 году и 1,375 млн руб. в 2023-м.

Как показали результаты исследования, деньги на собственное или образование детей откладывают 7,9% россиян. В последние два года таких было 6,5% и 10% соответственно.

В ходе августовского опроса 30,5% россиян высказались за непрерывное обучение на протяжении всей жизни. Большинству из них (32%) нет 50 лет.

Между тем 46,6% участников опроса полагают, что одного высшего образования достаточно. Второе высшее образование считают необходимым 5,9% опрошенных, кандидатскую ученую степень — 6,3%, докторскую — 5,7%.

По мнению большинства (77%) респондентов, главная цель обучения — быстрая карьера и высокий доход. Чаще других об этом заявляют россияне от 31 года до 40 лет (82%). На втором месте — возможность получить интересную работу (12,6%).

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский:

Оплатить образование детей — важная задача для 69% родителей. Сформировать накопления на эти цели помогают программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Этим летом мы их обновили.

В июле запустили НСЖ с рождения: можно копить вдолгую — и все успеть. И увеличили доходность на 0,9-2% в зависимости от программы, срока и других условий договора. Теперь, вложив 1 млн руб., через три года вы получите 1,5 млн руб. Через пять лет — 1,98 млн руб., а через 10 лет — уже 3,89 млн руб., то есть почти в четыре раза больше.

Исследование проводилось в июле 2024 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек. В опросе участвовали 11 тыс. человек.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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