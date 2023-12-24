Росреестр назвал округа Москвы с наибольшим спросом на новостройки
Троицкий и Новомосковский административный округа, а также Северный вышли в лидеры рейтинга по числу зарегистрированных ДДУ в 2023 году. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.
Речь идет о жилой и нежилой недвижимости.
«Всего с начала года в новостройках оформлено 147 546 договоров долевого участия. Традиционно лидерство осталось за ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административный округа — ред.) Там оформлено 24% ДДУ (35 246)», — приводятся на сайте слова руководителя управления Игоря Майданова.
Вторым по спросу стал Северный административный округ, где зарегистрировали 23,2 тыс. ДДУ, это 13,7% от общего числа сделок.
Если говорить о данных за ноябрь этого года, больше всего сделок в новостройках также заключили в ТиНАО — 3,8 тыс. (23,4%). Далее следует Северный административный округ с 2,5 тыс. ДДУ (15,6%) и Западный с 2 тыс. (12,3%).
Также в пятерку вошли Юго-Восточный, Южный и Северо-Западный административный округа с 11,9%, 9,9% и 9,7% соответственно.