Росреестр назвал округа-лидеры по числу сделок с новостройками в Москве
Троицкий и Новомосковский (ТиНАО), Западный и Южный административные округа стали лидерами по числу регистраций договоров долевого участия в строительстве, сообщили в управлении Росреестра по Москве.
Как распределился топ районов
ТиНАО удерживает лидерство среди столичных округов по числу зарегистрированных первичных договоров в отношении жилых и нежилых помещений.
«В октябре в ТиНАО зарегистрировано 1 599 договоров долевого участия в строительстве или 23,6% от общего количества ДДУ в Москве за прошедший месяц (6 778 ДДУ)», — говорится в сообщении ведомства.
В первую тройку рейтинга также вошли Западный и Южный административные округа. В Западном округе заключили 13,7% от всех ДДУ — 930, а в Южном 12,9% — 875. По сравнению с сентябрем Западный округ поднялся с третьего на второе место, а Южный с седьмого на третье.
Четвертое место — за Северо-Западным административным округом: в октябре здесь зарегистрировано 11,5% первичных договоров — 780. А замыкает пятерку лидеров Северный административный округ, где за месяц зарегистрировано 10,3%, или 698 ДДУ. Округ переместился с шестого места, которое занимал в сентябре.
Где сделок меньше всего
По данным Росреестра, меньше всего сделок в новостройках в прошедшем месяце зарегистрировано в Зеленоградском и Центральном административных округах. На них пришлось 0,8% — 51 ДДУ и 2,0% — 135 ДДУ соответственно.
Что с ценами на новостройки
В Москве, несмотря на широкое распространение льготной ипотеки (доля льготной ипотеки ~ 31%), цены на квартиры в новостройках опустились в среднем — на 4%, выяснили аналитики Домклик. Теперь средняя стоимость квадратного метра составляет 256,3 тыс. рублей.
Этому, с большой долей вероятности, способствовало снижение спроса на первичное жилье в связи ограничением субсидированной ипотеки с околонулевыми ставками, считают аналитики. Кроме того, в октябре покупательский интерес переключился на вторичный рынок, где появилось большое количество выгодных предложений.
В целом же по России в октябре зафиксированрекорд по количеству предложений на первичном рынке за весь 2022 год — около 503 тыс. по России. Средняя стоимость за квадратный метр в новостройках по стране снизилась на 0,8% и составляет 123 тыс. рублей.