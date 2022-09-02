Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
74K

Рекомендации клиентам Домклик по работе мобильного приложения на платформе iOS

Дата публикации: 02 сен 2022
Рекомендации клиентам Домклик по работе мобильного приложения на платформе iOS

Из-за введенных санкций мобильное приложение Домклик на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — ранее установленное приложение Домклик работает, никаких ограничений по его использованию нет.

Чтобы не потерять доступ к приложению Домклик, мы рекомендуем:

1. Не удалять установленное ранее приложение.

2. Отключить функционал «Сгружать неиспользуемые приложения». Для этого откройте «Настройки» → «App Store» → переключите «Сгружать неиспользуемые» в положение «Выкл».

Для проведения всех необходимых операций клиенты также могут использовать веб-версию сайта Домклик, которая адаптирована для браузера Safari.

Скачать приложение Домклик для платформы Android вы можете на сайте Домклик, через каталог приложений Сбера, через RuStore и AppGallery.

Подробнее о каждом способе

Новости
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
13
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал