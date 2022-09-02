Рекомендации клиентам Домклик по работе мобильного приложения на платформе iOS
Из-за введенных санкций мобильное приложение Домклик на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — ранее установленное приложение Домклик работает, никаких ограничений по его использованию нет.
Чтобы не потерять доступ к приложению Домклик, мы рекомендуем:
1. Не удалять установленное ранее приложение.
2. Отключить функционал «Сгружать неиспользуемые приложения». Для этого откройте «Настройки» → «App Store» → переключите «Сгружать неиспользуемые» в положение «Выкл».
Для проведения всех необходимых операций клиенты также могут использовать веб-версию сайта Домклик, которая адаптирована для браузера Safari.
Скачать приложение Домклик для платформы Android вы можете на сайте Домклик, через каталог приложений Сбера, через RuStore и AppGallery.