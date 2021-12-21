Рефинансировать ипотеку для семей с детьми можно на Домклик от Сбера по ставке от 4,7%
Новая программа СберБанка позволяет рефинансировать кредит, выданный другим банком, на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми по ставке от 4,7%.
Подать заявку на рефинансирование можно онлайн на Домклик.
Программа доступна для граждан РФ, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появился новорождённый, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.
Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при рефинансировании жилья, приобретенного в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До 6 млн рублей — при рефинансировании жилья, купленного в других регионах. Остаток задолженности не должен превышать 85% от стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.
Кредитуемые объекты недвижимости: квартира, жилой дом, таунхаус, жилое помещение с земельным участком.
Кирилл Царёв,Заместитель Председателя Правления СберБанкаМы расширяем возможности рефинансирования для наших клиентов. Новая программа «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми» направлена на снижение долговой нагрузки — улучшение условий кредитования даст людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы рефинансировать кредит, выданный другим банком под залог недвижимости, можно на условиях ипотеки с господдержкой для семей с детьми.