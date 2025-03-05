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Правила сдачи жилья мигрантам хотят ужесточить

Дата публикации: 05 мар 2025
Правила сдачи жилья мигрантам хотят ужесточить

Парламентарии предлагают ужесточить требования к сдаче квартир в аренду иностранным гражданам, а также ввести штрафы за такие нарушения. Соответствующие законопроекты внесены в Госдуму.

По словам парламентариев, в многоквартирные дома заселяются много иностранцев, которые не соблюдают правила общественного порядка, в том числе тишины, чистоты в подъездах и на улицах, распития напитков, выгула домашних животных и другие. Эта проблема, как отметили авторы документа, становится все более актуальной, и ее нужно решать.

В связи с этим они предлагают внести во вторую часть Гражданского кодекса следующие изменения:

  • сделать обязательным заключение договора найма с иностранными гражданами (в целом такую необходимость предполагает Жилищный кодекс);
  • сократить максимальный срок действия договора с ними до одного года (по общему правилу он составляет пять лет);
  • ограничить срок проживания временных жильцов-иностранцев одним месяцем (сейчас — шесть месяцев для всех);
  • лишить иностранных граждан преимущественного права заключать договор на новый срок;
  • запретить заключать с ними договор поднайма;
  • разрешить собственникам расторгать договор в суде с иностранцами, которые не платят за аренду два месяца (вместо шести).
Важно:

Правила распространяются на всех иностранцев, кроме граждан Белоруссии.

Авторы законопроекта рассчитывают, что такие изменения побудят собственников более ответственно относиться к сдаче жилья иностранным гражданам, а также сократят число случаев заселения недобросовестных жильцов.

Второй законопроект вводит ответственность за нарушение правил сдачи жилья иностранцам. За это физлицам будет грозить штраф 3-5 тыс. руб., ИП — 20-30 тыс. руб., юрлицам — 200-300 тыс. руб.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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Комментарии2
А
Альберт Р.
06 мар 2025

Существующей правовой базы вполне достаточно.

П
Пользователь
06 мар 2025

Это слишком мягко. Нужны штрафы в сотни тысяч для собственников сдающих иностранцам! Не уведомил МВД - штраф 200 тысяч. Жалоба на иностранца от соседей, соответственно иностранца выдворение навсегда, а собственнику штраф в 50 тысяч.

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