Правила сдачи жилья мигрантам хотят ужесточить
Парламентарии предлагают ужесточить требования к сдаче квартир в аренду иностранным гражданам, а также ввести штрафы за такие нарушения. Соответствующие законопроекты внесены в Госдуму.
По словам парламентариев, в многоквартирные дома заселяются много иностранцев, которые не соблюдают правила общественного порядка, в том числе тишины, чистоты в подъездах и на улицах, распития напитков, выгула домашних животных и другие. Эта проблема, как отметили авторы документа, становится все более актуальной, и ее нужно решать.
В связи с этим они предлагают внести во вторую часть Гражданского кодекса следующие изменения:
- сделать обязательным заключение договора найма с иностранными гражданами (в целом такую необходимость предполагает Жилищный кодекс);
- сократить максимальный срок действия договора с ними до одного года (по общему правилу он составляет пять лет);
- ограничить срок проживания временных жильцов-иностранцев одним месяцем (сейчас — шесть месяцев для всех);
- лишить иностранных граждан преимущественного права заключать договор на новый срок;
- запретить заключать с ними договор поднайма;
- разрешить собственникам расторгать договор в суде с иностранцами, которые не платят за аренду два месяца (вместо шести).
Правила распространяются на всех иностранцев, кроме граждан Белоруссии.
Авторы законопроекта рассчитывают, что такие изменения побудят собственников более ответственно относиться к сдаче жилья иностранным гражданам, а также сократят число случаев заселения недобросовестных жильцов.
Второй законопроект вводит ответственность за нарушение правил сдачи жилья иностранцам. За это физлицам будет грозить штраф 3-5 тыс. руб., ИП — 20-30 тыс. руб., юрлицам — 200-300 тыс. руб.
Как безопасно сдать квартиру иностранцам: важные рекомендации
Существующей правовой базы вполне достаточно.
Это слишком мягко. Нужны штрафы в сотни тысяч для собственников сдающих иностранцам! Не уведомил МВД - штраф 200 тысяч. Жалоба на иностранца от соседей, соответственно иностранца выдворение навсегда, а собственнику штраф в 50 тысяч.