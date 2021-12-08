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Получить ипотеку в Сбере можно без штампа о прописке
Дата публикации: 08 дек 2021
Оформить ипотеку Сбера стало еще проще — временная или постоянная регистрация на территории России для этого больше не нужна.
Опция будет полезна тем, кто уже продал старую недвижимость, но пока не успел купить новую.
Подать заявку на ипотеку без штампа о прописке и временной регистрации можно онлайн на Домклик — для этого достаточно указать в анкете адрес фактического проживания.
❗️А на момент выдачи кредита у заёмщика должна быть временная или постоянная регистрация на территории РФ.
🚀 Рассчитать ипотеку и подать заявку онлайн
Юля Тихонова
Автор статьи
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