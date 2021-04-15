Покупатели загородной недвижимости на ДомКлик могут получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке СберБанка
Теперь скидка 0,3% на ставку по ипотеке СберБанка распространяется на всю загородную недвижимость при покупке на DomClick.ru
Приобрести загородный дом и земельный участок в ипотеку СберБанка можно по ставке от 8% годовых.
Ранее скидка была доступна только на квартиры и жилые дома на вторичном рынке, которые зарегистрированы в Росреестре как жилая недвижимость.
«Мы видим повышенный спрос на приобретение загородных домов, поэтому расширяем действие специальной акции «Скидка 0,3% на ДомКлик. Дачи и летние дома, садовые постройки и земельные участки можно приобрести в ипотеку по ставке от 8% годовых.
Если же дом предназначен для постоянного проживания и зарегистрирован в Росреестре как недвижимость на вторичном рынке, то ставка по ипотеке составит от 7,3% годовых» — Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.
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Как покупателю получить скидку 0,3% по ипотеке
- Выберите недвижимость, отмеченную значком «Скидка 0,3%» на DomClick.ru.
- Нажмите в объявлении кнопку «Купить в ипотеку». Если вам уже одобрена ипотека СберБанка, при нажатии кнопки отправляется запрос на покупку недвижимости.
- После подтверждения от продавца готовности к сделке недвижимость автоматически отправляется на одобрение в банк для покупки в ипотеку.
- После проверки и одобрения выбранной недвижимости банком ставка по ипотеке снизится на 0,3%.
Скидка 0,3% для земельных участков доступна на сайте DomClick.ru и появится в ближайшем обновлении мобильного приложения ДомКлик.
Для вашей безопасности не вносите предоплату продавцу без предварительного просмотра недвижимости и соглашения о задатке.
Как получить скидку в объявлении на ДомКлик
Скидка присваивается объявлению, размещенному на ДомКлик собственником или агентом по недвижимости. При создании объявления необходимо указать кадастровые номера дома и участка. Скидку можно получить как на новые, так и на уже опубликованные предложения в объявлениях.
Если вы размещаете объявления вручную
- Разместите объявление
- Выберите тип недвижимости: квартира, дом, часть дома, таунхаус или участок.
- В блоке «Скидка на ипотеку 0,3% для покупателя» в специальных полях укажите кадастровый номер недвижимости. Срок ожидания скидки — до 14 дней с момента внесения кадастрового номера.
Если вы размещаете объявление автоматически через XML-фид
Передавать кадастровый номер дома и участка нужно в специальных тегах.