Подать документы на регистрацию собственности без предварительной записи в МФЦ можно в электронном виде
В Москве отделения МФЦ работают в изменённом режиме в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.
❗️С 10 июля ограничения вводятся и в Московской области.
Услуги, в том числе подача документов на регистрацию в Росреестре, доступны только посетителям, которые прошли вакцинацию от COVID-19, либо по предварительной записи.
Для сохранения здоровья посетителей и сотрудников МФЦ принято решение разделить потоки вакцинированных и невакцинированных заявителей. Также рекомендовано пользоваться услугами в режиме онлайн.
Как зарегистрировать сделку без визита в МФЦ
Чтобы ограничить контакты и передвижения, мы предлагаем воспользоваться услугой электронной регистрации всем, кто в этот период будет оформлять переход права собственности на недвижимость. Это избавит от лишних поездок, а также позволит оперативно зарегистрировать сделку.
Подробнее об электронной регистрации
Провести сделку без ипотеки
Пользуйтесь онлайн-услугами и будьте здоровы 💚