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Подать документы на регистрацию собственности без предварительной записи в МФЦ можно в электронном виде

Дата публикации: 09 июл 2021
Подать документы на регистрацию собственности без предварительной записи в МФЦ можно в электронном виде

В Москве отделения МФЦ работают в изменённом режиме в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

❗️С 10 июля ограничения вводятся и в Московской области.

Услуги, в том числе подача документов на регистрацию в Росреестре, доступны только посетителям, которые прошли вакцинацию от COVID-19, либо по предварительной записи. 

Для сохранения здоровья посетителей и сотрудников МФЦ принято решение разделить потоки вакцинированных и невакцинированных заявителей. Также рекомендовано пользоваться услугами в режиме онлайн. 

Как зарегистрировать сделку без визита в МФЦ

Чтобы ограничить контакты и передвижения, мы предлагаем воспользоваться услугой электронной регистрации всем, кто в этот период будет оформлять переход права собственности на недвижимость. Это избавит от лишних поездок, а также позволит оперативно зарегистрировать сделку. 

Подробнее об электронной регистрации

Провести сделку без ипотеки

Пользуйтесь онлайн-услугами и будьте здоровы 💚 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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