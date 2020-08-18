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По телефону «горячей линии» Росреестра можно узнать статус регистрации сделки

Дата публикации: 18 авг 2020
По телефону «горячей линии» Росреестра можно узнать статус регистрации сделки

В период пика пандемии коронавируса Росреестр работал в ограниченном режиме. Клиенты, которые хотели зарегистрировать сделку или получить другие услуги в этот период, вынуждены были ждать снятия ограничений.

После того, как Росреестр возобновил свою работу в обычном режиме, в некоторых регионах образовалась очередь из поступивших на регистрацию заявлений. А это привело к увеличению сроков рассмотрения заявлений и сроков регистрации сделок.

Как следует из сообщения ведомства, самая большая очередь образовалась в Подмосковье и Краснодарском крае.

Для сравнения: Росреестр Московской области в июле 2019 года получил больше 212 тысяч обращений, а в июле 2020 года — почти 250 тысяч. В Росреестр Краснодарского края в июле 2019 года поступило более 168 тысяч заявлений на регистрационные действия, а в июле 2020 года — около 200 тысяч. Кроме того, Краснодарский край является одним из лидеров по количеству поступающих обращений в связи с его инвестиционной привлекательностью.

Эти проблемы могли коснуться как сделок, оформленных клиентами самостоятельно, так и сделок с использованием электронной регистрации

Сроки оказания услуг

Сроки оказания услуг взяты на контроль руководством ведомства. Росреестр ведет работу по решению этого вопроса совместно с застройщиками, банками, МФЦ. Повышение качества услуг планируется осуществить за счёт изменения формата взаимодействия между Росреестром и банками, а также за счет электронного документооборота. Кроме того, регистраторы работают практически в круглосуточном режиме для устранения очереди из обращений.

Как узнать статус регистрации сделки

Если вы подали документы на регистрацию прав собственности, на кадастровый учет или единую учетно-регистрационную процедуру, получить информацию о статусе процесса можно по телефону Росреестра: 8(800)100-34-34 (звонок бесплатный).

Также вы можете зайти на официальный сайт Росреестра в раздел: «Электронные услуги и сервисы» —> выбрать сервис «Проверка исполнения запроса (заявления)» —> заполнить номер заявки —> ввести цифры с проверочной картинки —> нажать кнопку «Проверить».

Управление Росреестра по Московской области также открыло горячую линию. Получить информацию о статусе оказания услуги можно по телефонам:

  • 8(499)148-82-60
  • 8(499)148-49-74
  • 8(499)148-85-75
  • 8(499)264-20-89
  • 8(499)152-23-86

Также создан электронный почтовый ящик or@rosreestr.ru, куда клиенты могут обратиться по вопросам оказания услуг.

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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