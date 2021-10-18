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Первые электронные паспорта появятся в России в 2022 году
Дата публикации: 18 окт 2021
Электронные паспорта, пишет РБК, в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом появятся в трех регионах России до конца 2022 года. По информации СМИ, этими субъектам РФ станут Москва, Московская область и Республика Татарстан.
По задумке Минцифры, россияне также смогут установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта. Приложение можно будет использовать при походе в МФЦ, покупке некоторых продуктов, заключении трудовых договоров.
Информации о том, можно ли будет использовать электронные паспорта при оформлении кредитов, например, ипотеки, пока нет.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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