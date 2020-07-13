Партнеры Сбербанка могут получить онлайн выписку из ПФР для своих клиентов
Выписка из ПФР – это документ с подробной информацией о пенсионных накоплениях. С ее помощью можно отследить денежные отчисления вашего работодателя в Пенсионный фонд
Теперь партнеры банка при оформлении заявки на ипотеку на Домкликмогут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России для подтверждения занятости своих клиентов.
Это позволит партнерам собрать нужные документы и подать заявку для своих клиентов в банк быстро и удобно. Ранее эта услуга была доступна только самим клиентам.
Со 2 июля 2020 года услуга работает в пилотном режиме. Если по техническим причинам онлайн выписка не будет получена, необходимо предоставление заверенной работодателем копии трудовой книжки клиента.
Как это сделать
Партнер банка при заполнении заявки на ипотеку на сайте Домклик вводит номер СНИЛС своего клиента, клиент получает смс с информацией о заказе и направляет ответное смс для подтверждения заказа выписки ПФР.
Данные автоматически направляются в Сбербанк, в то время как партнер может продолжить заполнение заявки. Процедура запроса и предоставления в банк данных из выписки ПФР занимает не более 30 минут.
Ранее для подтверждения занятости клиента партнеру нужно было предоставлять заверенную работодателем копию трудовой книжки. Этот процесс занимал до 3-х рабочих дней.