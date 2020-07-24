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Отменяется повышение стоимости услуги «Электронная регистрация»

Дата публикации: 24 июл 2020
Отменяется повышение стоимости услуги «Электронная регистрация»

Рады вам сообщить об отмене повышения стоимости услуги «Электронная регистрация» с 10 августа 2020 года. 

Мы видим востребованность сервиса для регистрации ипотечных сделок и значительное увеличение использования сервиса для сделок без ипотеки, поэтому приняли решение не изменять стоимость услуги и взяли дополнительные расходы по разработке и поддержке сервиса на себя.

В текущей экономической ситуации нам важно, чтобы сервис «Электронная регистрация» по-прежнему оставался наиболее безопасным и удобным способом регистрации сделок, при этом был финансово доступен для наших клиентов по всей России.

Благодарим всех сотрудников и партнеров за открытую позицию и вовлечение в обсуждение вопросов, затрагивающих интересы наших клиентов. Ваше мнение и обратная связь имеют важное значение для дальнейшего успешного сотрудничества и укрепления партнерских отношений.

Тарифы на услугу «Электронная регистрация»

Способ оплаты

Москва и Московская область*, Санкт-Петербург

Другие города и регионы РФ

При оплате клиентом электронной регистрации сделки с готовым жильем или новостройкой 

(с учетом госпошлины)

10 900 руб.

7 900 руб.

При оплате электронной регистрации застройщиком

(без учета госпошлины)

6 700 руб.

6 700 руб.

Пользуйтесь сервисом электронной регистрации, берегите себя и своих близких, все остальное мы сделаем за вас!

* Балашиха, Видное, Коломна, Красногорск, Королев, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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