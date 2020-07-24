Отменяется повышение стоимости услуги «Электронная регистрация»
Рады вам сообщить об отмене повышения стоимости услуги «Электронная регистрация» с 10 августа 2020 года.
Мы видим востребованность сервиса для регистрации ипотечных сделок и значительное увеличение использования сервиса для сделок без ипотеки, поэтому приняли решение не изменять стоимость услуги и взяли дополнительные расходы по разработке и поддержке сервиса на себя.
В текущей экономической ситуации нам важно, чтобы сервис «Электронная регистрация» по-прежнему оставался наиболее безопасным и удобным способом регистрации сделок, при этом был финансово доступен для наших клиентов по всей России.
Благодарим всех сотрудников и партнеров за открытую позицию и вовлечение в обсуждение вопросов, затрагивающих интересы наших клиентов. Ваше мнение и обратная связь имеют важное значение для дальнейшего успешного сотрудничества и укрепления партнерских отношений.
Тарифы на услугу «Электронная регистрация»
Способ оплаты
Москва и Московская область*, Санкт-Петербург
Другие города и регионы РФ
При оплате клиентом электронной регистрации сделки с готовым жильем или новостройкой
(с учетом госпошлины)
10 900 руб.
7 900 руб.
При оплате электронной регистрации застройщиком
(без учета госпошлины)
6 700 руб.
6 700 руб.
Пользуйтесь сервисом электронной регистрации, берегите себя и своих близких, все остальное мы сделаем за вас!
* Балашиха, Видное, Коломна, Красногорск, Королев, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Орехово-Зуево, Подольск, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь