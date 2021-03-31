Остался 1 месяц, чтобы отчитаться о доходах, полученных за 2020 год
До 30 апреля 2021 года необходимо представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году.
Сделать это можно в налоговой инспекции, в МФЦ или онлайн — в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена. Также можно использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году вы продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.
Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налогового вычета.
Возврат налога за 2020 год можно оформить до 31 декабря 2023 года.
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