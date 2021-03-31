Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
20K

Остался 1 месяц, чтобы отчитаться о доходах, полученных за 2020 год

Дата публикации: 31 мар 2021
Остался 1 месяц, чтобы отчитаться о доходах, полученных за 2020 год

До 30 апреля 2021 года необходимо представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году.

Сделать это можно в налоговой инспекции, в МФЦ или онлайн — в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена. Также можно использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году вы продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение налогового вычета.

Возврат налога за 2020 год можно оформить до 31 декабря 2023 года.

Читайте подробнее: «Как получить налоговый вычет 650 000 рублей, если у вас ипотека».

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
751
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
112
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
607
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал