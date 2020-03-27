Онлайн-покупка квартир в ипотеку на ДомКлик — теперь ещё удобнее!
На сегодняшний день ДомКлик — единственный сервис, который позволяет подать заявку на ипотеку и получить одобрение выбранной квартиры без визитов в банк.
По сути, это интернет-магазин недвижимости. Всего несколько лет назад такое сложно было даже представить.
Как было раньше
Для покупки квартиры в ипотеку клиенту нужно было посетить банк, вручную заполнить анкету из 5 страниц и передать документы на проверку.
После выбора квартиры нужно было собрать документы на недвижимость, справки, заказать отчет об оценке и снова отнести это всё в банк на согласование покупки выбранной квартиры.
Дальше требовалось ещё несколько визитов в банк для оформления сделки и подписания документов.
Как это работает сейчас
Процесс покупки квартиры в ипотеку стал проще и удобнее и для продавца, и для покупателя. Никаких утомительных поездок в банк, сборов документов и ожидания в очереди. Больше не нужен даже звонок продавцу с сайта.
При выборе подходящей квартиры на ДомКлик покупатель видит в объявлении кнопку «Купить в ипотеку».
Если у покупателя уже одобрена ипотека Сбербанка, при нажатии кнопки отправляется запрос на покупку квартиры.
Продавцу — владельцу объявления, приходит уведомление о том, что его квартиру хотят купить.
После подтверждения от продавца готовности к сделке квартира автоматически отправляется на одобрение в банк для покупки в ипотеку.
В случае, если у покупателя ещё не одобрена ипотека, система предложит ему отправить заявку на ипотеку.
Если же объявление о продаже квартиры было размещено от риелтора, и он самостоятельно нашел покупателя, то риелтор сразу может отправить квартиру на одобрение в банк.
Продавец видит все заявки от покупателей по своим объявлениям в личном кабинете ДомКлик.
При необходимости он может связаться с покупателем через кнопку «Позвонить» и уточнить детали покупки, подтвердить продажу объекта или отказать в продаже.