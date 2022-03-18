Обзор рынка недвижимости: 11 — 18 марта 2022
- 1️⃣ Правительство утвердило меры поддержки для строительной отрасли
- 2️⃣ Домклик стал лидером по количеству объявлений о продаже квартир: исследование «Эксперт РА»
- 3️⃣ Правительство определило параметры займов для обращения за кредитными каникулами
- 4️⃣ Стоимость аренды жилья не увеличивается
- 5️⃣ Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых
1️⃣ Правительство утвердило меры поддержки для строительной отрасли
Правительство утвердило второй пакет антикризисных мер для строительной отрасли, пишет РБК.
Среди них — сокращение сроков предоставления участков под строительство, послабления при оплате штрафов за неоплаченные коммунальные платежи, а также продление договоров аренды государственного и муниципального имущества без торгов. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
2️⃣ Домклик стал лидером по количеству объявлений о продаже квартир: исследование «Эксперт РА»
Домклик от Сбера возглавил подготовленный агентством «Эксперт РА» рейтинг российских сервисов по количеству объявлений о продаже квартир. Рейтинговое агентство также признало Домклик наиболее полным и удобным ресурсом для получения ипотеки среди электронных сервисов, специализирующихся на поиске жилой недвижимости.
Выбрать недвижимость на Домклик
3️⃣ Правительство определило параметры займов для обращения за кредитными каникулами
Правительство приняло решение распространить кредитные каникулы на ипотеку до 6 млн руб. в Москве и до 3–4 млн руб. в других российских регионах, сообщает Известия со ссылкой на портал российского кабмина.
Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Заемщики могут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.
4️⃣ Стоимость аренды жилья не увеличивается
На рынке аренды квартир затишье — стоимость жилья практически не изменилась, однако наблюдается рост предложения. Эксперты объясняют это тем, что арендный рынок очень осторожен и реагирует на изменения медленно.
Однако уже к лету можно ожидать небольшого снижения стоимости аренды. Сейчас усредненная стоимость найма в Москве сохраняется на уровне 47,5 тыс. ₽ в месяц за однушку, сообщает Forbes.
Снять квартиру на Домклик
5️⃣ Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. Такое решение регулятор принял на заседании совета директоров ЦБ 18 марта, пишет РБК. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.