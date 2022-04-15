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Обзор рынка и новостей недвижимости: 8 — 15 апреля 2022

Дата публикации: 15 апр 2022
Обзор рынка и новостей недвижимости: 8 — 15 апреля 2022
Содержание

1. Сбер снизил ставки по ипотеке

Сбер снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1% — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек.При этом ставки по программам льготной ипотеки не изменились. По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением Правительства РФ.

2. Минцифры подготовило проект постановления по льготной ипотеке для IT

Предполагается, что ипотеку смогут получить специалисты, занимающиеся разработкой ПО, планированием и проектированием, а также подготовкой к эксплуатации и сопровождением компьютерных систем.

Ставка и другие условия программы пока окончательно не утверждены. В Минцифры РФ уточнили, чтоориентировочно льготная ипотека для IT запустится в середине мая текущего года.

3. В России изменят управление коттеджными поселками

Минстрой России предлагает изменить механизм регулирования вопросов оплаты содержания общей собственности в коттеджных поселках и правила управления ею.

По мнению экспертов, это поможет потенциальным покупателям загородной недвижимости заранее узнать, сколько им придется заплатить за коммунальные услуги, а также гарантирует право собственности на объекты общего пользования.

4. Сбер: объем выдачи по Дальневосточной ипотеке достиг 114,5 млрд рублей

По данным аналитиков сервиса Домклик, общая сумма выданных Сбером кредитов по Дальневосточной ипотеке за все время действия программы составила 114,5 млрд рублей. А за первый квартал 2022 года — 24,6 млрд рублей.

Напомним, Дальневосточную ипотеку могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%. Ставка — от 1,7% годовых.

5. Домклик улучшил функционал межрегиональных сделок

Провести сделку с ипотекой на Домклик можно даже если участники сделки находятся в разных городах России. По итогам 2021 года количество межрегиональных сделок составило более 48 тыс. Наибольший спрос на такие сделки зафиксирован в южных регионах страны.

Благодаря улучшениям процессов проведение межрегиональных сделок улучшилось как для клиентов, так и для сотрудников банка. Так, появилась возможность записать покупателя и продавца на сделку в разные офисы. Ранее запись клиента была возможна только в один офис и только для стороны покупателя.

6. Аналитики назвали районы Москвы с самой низкой стоимостью квартир

Эксперты аналитического центра Домклик выясняли, что средняя стоимость однокомнатных квартир в новостройках столицы составляет 13,7 млн руб., на вторичном рынке — 11,5 млн руб. Средняя стоимость двушек — 19,1 млн и 15,2 млн руб. соответственно.

Самыми доступными по цене районами стали Митино, Левобережный, Южное Бутово и Капотня. 

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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