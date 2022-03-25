Обзор рынка и новостей недвижимости: 18 — 25 марта 2022
- 1️⃣ Росреестр зафиксировал рост спроса на новостройки на 19%
- 2️⃣ В России предложили ввести эталон стоимости стройматериалов для госстроек
- 3️⃣ Подключить дом и дачу к электричеству, отоплению и воде можно будет на Госуслугах
- 4️⃣ Аренда жилья в Москве подешевела на 5%
- 5️⃣ Оформить права на участок или дачу можно будет за 3 рабочих дня
1️⃣ Росреестр зафиксировал рост спроса на новостройки на 19%
По итогам января-февраля 2022 года в России зарегистрировано 143 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья. По сообщению пресс-службы Росреестра, это на 19% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
2️⃣ В России предложили ввести эталон стоимости стройматериалов для госстроек
Всероссийский центр национальной строительной политики предложил установить эталонные цены на стройматериалы для госстроек. Для этого предлагается создать единый федеральный центр поставщика, подконтрольный Минстрою РФ.
По сообщению газеты Известия, речь идет о ценах на стройматериалы для социальных и спортивных объектов, школ, детсадов, больниц. На устанавливаемые госцены будет ориентироваться рынок.
3️⃣ Подключить дом и дачу к электричеству, отоплению и воде можно будет на Госуслугах
Правительство РФ приняло решение упростить процесс подключения к инженерным сетям. Подать заявку можно будет на сайте Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Механизм должен сократить сроки и издержки граждан и организаций при обращении к каждой инфраструктурной компании в отдельности. Нововведение рассчитано прежде всего на граждан, которые строят частные дома и дачи.
4️⃣ Аренда жилья в Москве подешевела на 5%
Цена на аренду жилья в Москве за месяц уменьшились в среднем на 5%, а спрос упал на 17%, сообщает газета Коммерсант.
Средняя стоимость на однокомнатные квартиры в столице снизились на 4,5% — до 41 тыс. руб. в месяц. На двухкомнатные — на 5%, до 52 тыс. руб., на трехкомнатные — на 5,5%, до 64 тыс. руб. Студии, напротив, подорожали на 1%.
5️⃣ Оформить права на участок или дачу можно будет за 3 рабочих дня
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сократить срок оформления прав на дачные участки до 3 рабочих дней, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Сейчас срок регистрации земельных участков и домов занимает от 6 до 12 дней.
«Важно, чтобы обновление жилого фонда продолжалось четко по намеченным планам. Это касается также и оформления прав на дачные земельные участки. Сроки такой процедуры предложено ускорить, они не должны превышать трех рабочих дней», — сказал премьер-министр.