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Главное за неделю: улучшение сервиса онлайн-регистрации, продление дачной амнистии и мировые тенденции

Дата публикации: 22 апр 2022
Главное за неделю: улучшение сервиса онлайн-регистрации, продление дачной амнистии и мировые тенденции
Содержание

1. Домклик расширяет возможности сервиса электронной регистрации

Клиенты Домклик могут воспользоваться сервисом электронной регистрации при рефинансировании ипотечного кредита на вторичном рынке и семейной ипотеки, а также при получении кредита под залог недвижимости.

При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке будет ниже на 0,3%. Оформление ипотечной сделки пройдет в 2 раза быстрее по сравнению с обычной регистрацией прав собственности. В среднем регистрация в электронном виде занимает 2 дня.

2. Сбер ждёт снижения ключевой ставки ЦБ 

29 апреля Сбербанк ждет снижения ключевой ставки Банка России на 2% — до 15% годовых, пишет Прайм. При этом уже к июлю-сентябрю текущего года ставка может упасть до 10%, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

3. Дачную амнистию в России продлили до 1 марта 2031 года

Закон, сообщает пресс-центр Росреестра, упрощает оформление прав граждан на объекты бытовой недвижимости. В частности, речь идет о создании механизма оформления прав на недвижимость без правоустанавливающих документов.

4. Россияне рассказали о главных проблемах в сфере ЖКХ

По данным горячей линии «ЖКХ Контроль» за I квартал 2022 года, главными проблемами в сфере ЖКХ оказались плохое состояние домов (16,7% обращений) и непрозрачность платежек (15,1% обращений). В тройку самых популярных запросов вошли проблемы с управлением домом (13,4% обращений).

Ранее стали известны главные для россиян проблемы при ремонте. По данным опроса «СберУслуги» и Rambler&Co, таковыми оказались невозможность уложиться в бюджет, нехватка материалов и недовольство работой подрядчиков, пишет Lenta.ru.

5. Рост цен и господдержка — глобальные отчёты рынка

В Греции и Великобритании сокращают налоги для собственников недвижимости. В Германии ужесточили требования к новостройкам. Национальная ассоциация домостроителей США отмечает, что цены на стройматериалы выросли на 22% в год. Цены на пиломатериалы подскочили на 40%, пишет ТАСС.

В Испании цены на жилье выросли на 34%, в Турции — на 20%. Новостройки Германии подорожали на 22%, дома в США — на 13%. Стоимость недвижимости Великобритании увеличилась на 11%.

6. В России предложили разработать стандарты классов жилья

Разработка и утверждение стандартов классов жилья, ограничение их количества и обозначение четких параметров позволит каждому покупателю недвижимости, увидев рекламу, быть уверенным в характеристиках жилья. Также стандарты позволят пресечь недобросовестную конкуренцию между девелоперами, повысив как качество реализуемых проектов, так и создав здоровую конкурентную среду, сообщает Известия. 

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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