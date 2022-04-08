Обзор рынка и новостей недвижимости: 1 — 8 апреля 2022
- 1️⃣ ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
- 2️⃣ Сбер установил ставку по льготной ипотеке ниже 12%
- 3️⃣ Льготная ипотека может распространиться на вторичное жилье
- 4️⃣ Правительство ускорит и упростит введение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения
- 5️⃣ Москва и Петербург вошли в 10 городов с самой подешевевшей арендой жилья за квартал
1️⃣ ЦБ снизил ключевую ставку до 17%
Банк России принял решение снизить ключевую ставку сразу с 20% до 17% годовых. Сегодняшнее решение ЦБ вступит в силу с 11 апреля 2022 года. При этом регулятор не исключил и дальнейшего снижения ставки на следующем заседании, пишет Коммерсантъ.Сбербанк не исключает снижения ключевой ставки Банка России до 15% уже на ближайшем заседании совета директоров 29 апреля, а к концу текущего года — до 10% годовых, сообщил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
2️⃣ Сбер установил ставку по льготной ипотеке ниже 12%
Сбер продолжает прием заявок по льготной ипотеке — при этом не делит заявки клиентов, подающих до и после вступления в силу постановления Правительства РФ. Кроме того, Сбербанк установил ставку по программам льготной ипотеки ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ: новая ставка в банке по программе «Господдержка 2020» — от 11,7%.
3️⃣ Льготная ипотека может распространиться на вторичное жилье
Введение субсидированной ипотеки на вторичное жилье будет возможно, если мер поддержки рынка новостроек окажется недостаточно, пишет Российская газета.
«Мы сейчас будем смотреть, как будет идти первичный рынок. Посмотрим, сколько мы соберем ипотечных проектов по первичке. У нас очень сильно пошла в рост ипотека для семьи с детьми», — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
4️⃣ Правительство ускорит и упростит введение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения
Законопроект сокращает фактический срок принудительного отчуждения земельных участков. Кроме того, собственнику земельного участка, которому вынесено предписание, запретят регистрацию перехода права собственности на этот участок до момента устранения им выявленного нарушения, сообщает Интерфакс.
По словам Михаила Мишустина, в соответствии с госпрограммой (рассчитана до 2031 года) в оборот необходимо вовлечь более 13 млн га земель. На период до 2024 году на реализацию программы выделено 110 млрд рублей.
5️⃣ Москва и Петербург вошли в 10 городов с самой подешевевшей арендой жилья за квартал
«Однушки» в Москве стали стоить на 9,6% меньше, чем в начале года, «двушки» — на 5,5%, «трешки» выросли в цене всего на 0,1%. В Санкт-Петербурге динамика оказалась отрицательной по всем трем типам квартир: -2,5%, -9,6% и -9,1%, пишет ТАСС.
В рейтинг также вошли Чебоксары, Магнитогорск, Краснодар, Курган, Улан-Удэ, Хабаровск, Оренбург и Набережные Челны.