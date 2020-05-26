Объявления с видео и онлайн-показы: новые возможности ДомКлик
ДомКлик расширяет возможности публикации объявлений о продаже и аренде всех типов недвижимости и улучшает качество сервиса для пользователей.
Теперь все пользователи сайта DomClick.ru могут загружать видеообъявления и уведомлять друг друга о готовности к онлайн-показам недвижимости.
Чтобы загрузить видео о продаже или аренде недвижимости достаточно воспользоваться простой и удобной формой публикации объявлений.
Добавить видео можно вставив на него ссылку с YouTube. Объявления с видео позволят привлечь больший интерес к публикации и совершить сделку по продаже или аренде быстрее.
Для готовности к онлайн-показам достаточно добавить отметку об этом в той же форме публикации объявлений. Для видеозвонков можно использовать удобные и привычные вам сервисы — WatsApp, Zoom, Skype или любой другой.
С помощью новой опции продавец или арендодатель смогут продемонстрировать недвижимость в режиме реального времени, а покупатель или арендатор — увидеть объект будущей сделки и задать все интересующие вопросы.
Обе новые опции — размещение видео и онлайн-показ недвижимости — совершенно бесплатны для всех участников сделки. Воспользоваться ими могут как частные покупатели и продавцы, так и профессиональные риелторы.