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Объявления с видео и онлайн-показы: новые возможности ДомКлик

Дата публикации: 26 мая 2020
Объявления с видео и онлайн-показы: новые возможности ДомКлик

ДомКлик расширяет возможности публикации объявлений о продаже и аренде всех типов недвижимости и улучшает качество сервиса для пользователей.

Теперь все пользователи сайта DomClick.ru могут загружать видеообъявления и уведомлять друг друга о готовности к онлайн-показам недвижимости.

Чтобы загрузить видео о продаже или аренде недвижимости достаточно воспользоваться простой и удобной формой публикации объявлений.

Добавить видео можно вставив на него ссылку с YouTube. Объявления с видео позволят привлечь больший интерес к публикации и совершить сделку по продаже или аренде быстрее.

Для готовности к онлайн-показам достаточно добавить отметку об этом в той же форме публикации объявлений. Для видеозвонков можно использовать удобные и привычные вам сервисы — WatsApp, Zoom, Skype или любой другой.

С помощью новой опции продавец или арендодатель смогут продемонстрировать недвижимость в режиме реального времени, а покупатель или арендатор — увидеть объект будущей сделки и задать все интересующие вопросы.

Обе новые опции — размещение видео и онлайн-показ недвижимости — совершенно бесплатны для всех участников сделки. Воспользоваться ими могут как частные покупатели и продавцы, так и профессиональные риелторы. 

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